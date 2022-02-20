Захарова пошутила над опасениями Трасс о «вторжении» России в Прибалтику

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила шуткой на подозрения главы британского МИД Лиз Трасс, которая заподозрила Россию в угрозе Прибалтике.

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«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова в Telegram-канале.

Трасс заявила в интервью Daily Mail, что президент России Владимир Путин продолжит воевать, «если ему позволят вторгнуться в Украину», при этом якобы Прибалтике и Западным Балканам также угрожает опасность.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМИД РФМария Захарова
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