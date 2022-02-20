Захарова пошутила над опасениями Трасс о «вторжении» России в Прибалтику
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила шуткой на подозрения главы британского МИД Лиз Трасс, которая заподозрила Россию в угрозе Прибалтике.
«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова в Telegram-канале.
Трасс заявила в интервью Daily Mail, что президент России Владимир Путин продолжит воевать, «если ему позволят вторгнуться в Украину», при этом якобы Прибалтике и Западным Балканам также угрожает опасность.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».
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