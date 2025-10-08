Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о президенте Франции Эммануэле Макроне на фоне политического кризиса в стране. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Нефть не дойдёт? Запад объявил войну «теневому флоту» России

Ранее Макрон заявил о планах выступить с заявлением вечером 8 октября, пишет Ura.ru.

«Российский "теневой флот" доконал?», - прокомментировала Захарова.

В понедельник стало известно об отставке премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Он занимал свой пост всего 27 дней. На этом фоне стали звучать призывы к отставке Макрона. Так, левая партия «Непокорившаяся Франция» направила в парламент предложение о запуске процедуры импичмента президента, соответствующую резолюцию подписали 104 депутата. Запрос рассмотрят в среду.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры