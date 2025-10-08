Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о президенте Франции Эммануэле Макроне на фоне политического кризиса в стране. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее Макрон заявил о планах выступить с заявлением вечером 8 октября, пишет Ura.ru.
«Российский "теневой флот" доконал?», - прокомментировала Захарова.
В понедельник стало известно об отставке премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Он занимал свой пост всего 27 дней. На этом фоне стали звучать призывы к отставке Макрона. Так, левая партия «Непокорившаяся Франция» направила в парламент предложение о запуске процедуры импичмента президента, соответствующую резолюцию подписали 104 депутата. Запрос рассмотрят в среду.
