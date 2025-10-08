Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников на территории Воронежской области В Госдуме пожаловались на тесноту в салоне LADA Vesta Власти Санкт-Петербурга поддержали идею не оплачивать лечение по ОМС трудоспособным безработным Глава Минтруда назвал рекордными предстоящие в этом году новогодние каникулы Владимир Путин получил около 40 поздравлений с днём рождения от коллег