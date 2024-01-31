Захарова попросила Запад не приписывать России желание устроить войну в Европе
Москва призывает страны Запада не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, политики в странах НАТО стали активно говорить об этом последние несколько недель, призывая готовиться к войне с Россией.
Захарова попросила не приписывать желание разрастания конфликта в Европе России и «не навязывать эту идеологию» Москве. Она назвала такие опасения со стороны европейских политиков «нездоровыми фантазиями».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что усиление присутствия сил альянса у границ с Россией связано с желанием не допустить эскалацию и военный конфликт.
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