Захарова попросила Запад не приписывать России желание устроить войну в Европе

Москва призывает страны Запада не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, политики в странах НАТО стали активно говорить об этом последние несколько недель, призывая готовиться к войне с Россией.