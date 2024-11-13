Захарова пообещала разрушительный ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ

В ходе брифинга она указала, что получение Украиной разрешения на такие удары в Москве будут расценивать, как фактическое вступление стран альянса «в прямой вооруженный конфликт с Россией».

«Это изменит суть конфликта, его природу... Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнём», - заключила она.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что следует разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».