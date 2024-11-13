Захарова пообещала разрушительный ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ
Ответ России на использование западных дальнобойных систем для ударов по российской территории «будет неминуемым и разрушительным» для стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что получение Украиной разрешения на такие удары в Москве будут расценивать, как фактическое вступление стран альянса «в прямой вооруженный конфликт с Россией».
«Это изменит суть конфликта, его природу... Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнём», - заключила она.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что следует разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru