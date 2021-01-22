МИД подверг критике публикацию об акциях протеста на сайте посольства США

Посольство США в Москве ранее на своём сайте выложило карту, где были указаны места запланированных массовых несанкционированных акций, которые не стоит посещать гражданам США. По мнению ведомства, такое поведение превышает "заботу о собственных гражданах".

В списке, выложенном на сайте, указаны более 10 крупных российских городов, где запланированы "демонстрации в поддержку одного из оппозиционных активистов".



По информации министерства, такие действия совпадают с "установками Вашингтона", которые призывают стимулировать протесты в странах с "неугодным" властям США руководством. В МИД предупредили, что попытки подобного "освещения" митингов будут квалифицированы как вмешательство во внутренние дела страны.

