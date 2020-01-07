Захарова поиронизировала над «ошибкой» США по выводу войск из Ирака

Соединенные Штаты признали ошибкой опубликованное в СМИ письмо о выводе войск из Иранка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила зафиксировать этот факт, чтобы затем у США не было возможности «кивать» на русских хакеров.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — заявила в Facebook.

Накануне, 6 января письмо, в котором шла речь о намерении Вашингтона вывести свои войска из Ирака опубликовал Reuters. Позднее в военном ведомстве заявили, что документ является черновиком без подписи, не предназначенный для публикации. Пентагон также опровергает данные о выводе войск из Ирака, отмечают Известия.