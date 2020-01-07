Захарова поиронизировала над «ошибкой» США по выводу войск из Ирака

7 января 202010:04

Соединенные Штаты признали ошибкой опубликованное в СМИ письмо о выводе войск из Иранка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила зафиксировать этот факт, чтобы затем у США не было возможности «кивать» на русских хакеров.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — заявила в Facebook.

Накануне, 6 января письмо, в котором шла речь о намерении Вашингтона вывести свои войска из Ирака опубликовал Reuters. Позднее в военном ведомстве заявили, что документ является черновиком без подписи, не предназначенный для публикации. Пентагон также опровергает данные о выводе войск из Ирака, отмечают Известия.

РАН: Из оружия у США в Ираке остались только санкции

Напомним, парламент Ирака одобрил резолюцию о прекращении иностранного военного присутствия в стране. Власти разрабатывают механизм вывода зарубежных войск.

Причиной категоричной политики в отношении американских военных стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара по аэропорту в Багдаде.

Ранее страноведы объяснили в эфире НСН недоверие иранского командующего к угрозам Трампа нанести удары по 52 объектам в Иране и рассказали об эвакуации американцев из Ирака.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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