Захарова: Передача тел погибших украинских военных начнется в ближайшее время
4 июня 202513:57
Процесс передачи тел погибших украинских офицеров и солдат начнётся в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она подчеркнула, что Москва «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных.
«Этот процесс начнется в ближайшее время», - сказала дипломат.
О намерении России передат Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат ранее заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru