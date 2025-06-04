Захарова: Передача тел погибших украинских военных начнется в ближайшее время

Процесс передачи тел погибших украинских офицеров и солдат начнётся в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мединский: РФ предложила Украине прекращение огня, чтобы собрать тела погибших

В ходе брифинга она подчеркнула, что Москва «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных.

«Этот процесс начнется в ближайшее время», - сказала дипломат.

О намерении России передат Украине шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров и солдат ранее заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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