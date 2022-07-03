Захарова: Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона

Конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона были нарушены Парижем, что дает характеристику подходов Франции к дипломатии в целом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <...> то это, конечно, конфиденциальная история, <...> естественно, это закрытые переговоры. <...> Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <…> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. <…> Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия"», - процитировало представителя МИЛ РФ агентство ТАСС.

Такой комментарий Мария Захарова дала после документального фильма французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» с кадрами телефонного разговора Макрона и Путина. Лента рассказывала о действиях президента Франции по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру. По мнению официального представителя Кремля, на Западе поменяли приоритеты, сделав ставку на продолжение конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияВладимир ПутинПутинРоссияФранцияМакронУкраинаМИД РФМария Захарова
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