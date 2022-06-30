Макрон заявил, что оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию
30 июня 202216:18
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаваемое Киеву французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию, сообщает РИА Новости.
По его словам, Франция продолжит оснащать и обучать украинские войска, но «только для защиты территории Украины».
Ранее Макрон заявил, что страны G7 согласны поставлять украинской армии оружие, снаряжение и боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru