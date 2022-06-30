Макрон заявил, что оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаваемое Киеву французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Франция продолжит оснащать и обучать украинские войска, но «только для защиты территории Украины».

Ранее Макрон заявил, что страны G7 согласны поставлять украинской армии оружие, снаряжение и боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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