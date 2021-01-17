Захарова: Ответы ФРГ на запросы России по Навальному ничего не содержали по их сути

Накануне, 16 января, стало известно, что Россия не получила от Германии медицинские данные оппозиционного блогера Алексея Навального. В Минюсте ФРГ утверждают, что Берлин подготовил ответы в том виде, в котором это возможно и допустимо на данный момент в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права Германии.

Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике. Германские специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Блогера переправили в Берлин из Омска, где его жизнь спасли омские медики, когда Навального сняли с аваиарейса из-за ухудшения состояния 20 августа.

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

Алексей Навальный вылетел из Германии в Россию 17 января бортом авиакомпания «Победа», который приземлится во Внуково. В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».

