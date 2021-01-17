Захарова: Ответы ФРГ на запросы России по Навальному ничего не содержали по их сути

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Минюста ФРГ, где настаивают, что Берлин передал Москве всю возможную информацию по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. В российском МИДе считают, что ответы немецкой стороны не содержат ответов на заданные Россией вопросы.

Берлин не передал Москве медицинские данные по Навальному, но настаивает на своем ответе

Об этом Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: "Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов"», - пояснила Захарова.

Навального задержат у трапа самолета по прилёте в Москву

Накануне, 16 января, стало известно, что Россия не получила от Германии медицинские данные оппозиционного блогера Алексея Навального. В Минюсте ФРГ утверждают, что Берлин подготовил ответы в том виде, в котором это возможно и допустимо на данный момент в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права Германии.

Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике. Германские специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Блогера переправили в Берлин из Омска, где его жизнь спасли омские медики, когда Навального сняли с аваиарейса из-за ухудшения состояния 20 августа.

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

Алексей Навальный вылетел из Германии в Россию 17 января бортом авиакомпания «Победа», который приземлится во Внуково. В России оппозиционер объявлен в розыск по делу «Ив Роше».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ГерманияРоссияАлексей НавальныйМИД РФМария Захарова
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