Захарова ответила посольству США в Германии об остановке «Северного потока-2»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила американским коллегам историю о транзите российского газа времен президента США Рональда Рейгана. Так она ответила на призыв исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл к Германии и Евросоюзу ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2». Захарова напомнила США о необходимости «играть по правилам» международной экономики.
Захарова упомянула публикацию The Washington Times от 5 марта 2014 года, в которой издание рассказывает о позиции советников администрации Рональда Рейгана. Якобы, в 1981 году они призывали противодействовать строительству нового российского трубопровода в Европу из-за ослабления позиций Запада.
«Вот такая дихотомия», - написала Захарова в своем Facebook.
Представитель российского МИД считает, что в США возникает только одна реакция на российскую трубу - при любом направлении ее строительства и легитимных договорах: незаконного противодействия и политической агрессии.
«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто сказал? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа (цитата по той же The Washington Times, 6 января 2006 года). Время вернуло США их же призыв», - отметила российский дипломат.
Ранее исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2», потому что проект, по ее мнению, должен «обойти Украину и расколоть Европу».
Напомним, «Северный поток – 2» планируется достроить по Балтийскому морю до Германии для снабжения российским газом европейских стран. Объект включает две нитки газопровода протяженностью 1224 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м. в год. Оператором строительства газопровода является компания Nord Stream AG, принадлежащая ПАО «Газпром». Против проекта выступает Украина, которая теряет деньги за транзит российского газа в Европу по своей территории, а также США, нацеленные завоевать европейский энергетический рынок своим сжиженным газом.
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