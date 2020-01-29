Bloomberg: Спор между РФ и Польшей является пропагандисткой битвой

Спор между Россией и Польшей на тему Второй мировой войны является не действительным спором о прошлом, а полноценной пропагандисткой битвой. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Давайте назовем этот нелепый псевдоконтроль тем, чем это является на самом деле: это даже отдаленно не спор о том, что действительно происходило в прошлом, а полноценная пропагандистская битва» - говорится в опубликованном материале.

Автор статьи пишет, что правительство Польши хочет разжечь национализм среди своих сторонников, развивая рассказ о вечной и продолжающейся жертве и обиде - против Германии, России и даже всего ЕС, а Россия, в свою очередь, хочет обострить напряженность в отношениях между Варшавой, Берлином и Брюсселем в надежде на разлад в ЕС.