Захарова ответила на упрек немецкого МИД по ситуации с Навальным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Кремль не уверен в отсутствии двойной игры немецкой стороны в ситуации с Алексеем Навальным Так она прокомментировала в своем аккаунте в Facebook сделанное ранее заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщает РИА Новости.
Захарова поинтересовалась, не «специально» ли Берлин тормозит ответ на запрос Москвы о результатах анализов и состоянии российского блогера, переданный в Берлин 27 августа.
«Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами». Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» - написала Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag потребовал от Москвы «в ближайшие дни» разъяснений.
Политологи предостерегли в эфире НСН об опасных последствиях «фактора Навального» в большой политической игре против России.
«Фактор Навального – это очень серьёзно. Навальный из регионального оппозиционера федерального уровня стал фактором большой мировой игры, и последствия «Навальный-гейт» могут коснуться не просто всех россиян и всей Российской Федерации, но и довольно серьёзного стратегического направления в развитии государства в целом. Мы ещё не знаем, как это будет использовано вовне», - поделился мнением политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров
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