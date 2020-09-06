МИД ФРГ попытался выдвинуть ультиматум России из-за Навального

Он отметил, что Германия рассчитывает на российское правительство в раскрытии обстоятельств случившегося.

«Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», — приводит слова главы немецкого МИД RT.

Напомним, правительство ФРГ направило российский запрос о состоянии и данных анализов Навального прокуратуре Берлина.

Ранее, 2 сентября в Берлине сообщили, что обнаружили у Навального нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». В Москве заявили, что, пока блогер находился на лечении на территории России, в его организме яд не выявили.

Политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН также призвал российские власти к максимальной открытости по «делу Навального».

«Если, например, немецкие спецслужбы и СМИ опубликуют выписки из его анализов – пусть даже кто-то скажет, что сфальсифицированные – то потом отбиваться от этого будет невозможно», - уверен он.

