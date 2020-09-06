МИД ФРГ попытался выдвинуть ультиматум России из-за Навального
Германия ожидает «разъяснений» от России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным в «Ближайшие дни». Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag.
«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперёд. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, то мы с нашими партнёрами должны будем обсудить ответ», — цитирует Мааса РИА Новости.
Он отметил, что Германия рассчитывает на российское правительство в раскрытии обстоятельств случившегося.
«Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», — приводит слова главы немецкого МИД RT.
Напомним, правительство ФРГ направило российский запрос о состоянии и данных анализов Навального прокуратуре Берлина.
Ранее, 2 сентября в Берлине сообщили, что обнаружили у Навального нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». В Москве заявили, что, пока блогер находился на лечении на территории России, в его организме яд не выявили.
Политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН также призвал российские власти к максимальной открытости по «делу Навального».
«Если, например, немецкие спецслужбы и СМИ опубликуют выписки из его анализов – пусть даже кто-то скажет, что сфальсифицированные – то потом отбиваться от этого будет невозможно», - уверен он.
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