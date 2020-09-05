«Фактор Навального» играет против России

Запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального опубликована в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель Германии в разговоре отметил, что подтверждение отравления Навального необязательно, поскольку «на войне все методы хороши». Польская сторона заявила, что нужно «отбить Путину охоту сунуть нос в дела Белоруссии» и «утопить» президента РФ в проблемах.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил в эфире НСН, что Лукашенко должен предоставить России доказательства фальсификации, если они есть.

«Если этот телефонный разговор есть, то он тоже должен быть тщательно исследован. Не является ли он пранком? Он должен быть изучен техническими специалистами», - подчеркнул Егорченков.