«Фактор Навального» играет против России
Политологи предостерегли в эфире НСН об опасных последствиях «фактора Навального» в большой политической игре против России.
Запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального опубликована в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, представитель Германии в разговоре отметил, что подтверждение отравления Навального необязательно, поскольку «на войне все методы хороши». Польская сторона заявила, что нужно «отбить Путину охоту сунуть нос в дела Белоруссии» и «утопить» президента РФ в проблемах.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил в эфире НСН, что Лукашенко должен предоставить России доказательства фальсификации, если они есть.
«Если этот телефонный разговор есть, то он тоже должен быть тщательно исследован. Не является ли он пранком? Он должен быть изучен техническими специалистами», - подчеркнул Егорченков.
Политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров предостерег на пресс-конференции НСН, что предполагаемое отравление российского политика Алексея Навального сделало его фигурой международного масштаба и грозит серьёзными последствиями всей России.
«Фактор Навального – это очень серьёзно. Навальный из регионального оппозиционера федерального уровня стал фактором большой мировой игры, и последствия «Навальный-гейт» могут коснуться не просто всех россиян и всей Российской Федерации, но и довольно серьёзного стратегического направления в развитии государства в целом. Мы ещё не знаем, как это будет использовано вовне», - поделился мнением эксперт.
Федоров считает, что России необходима максимальная открытость в «деле Навального», в том числе, чтобы избежать возможных фальсификаций со стороны потенциальных провокаторов.
Ранее врачи Бундесвера заявили, что Навальный мог быть отравлен веществом класса «Новичок», а канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о «нападении» на Навального с целью заставить его замолчать. Берлин потребовал официальной реакции Москвы. Россия в ответ потребовала от Германии доказательств отравления Навального.
Сейчас политик остаётся в коме в тяжёлом состоянии, говорят специалисты немецкой клиники Charite. В день госпитализации Навального лечили российские врачи, они не нашли ядов в его организме. 4 сентября главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что в течение недели перед госпитализацией Навальный сидел на диете для похудения, и у него якобы были проблемы с пищеварением.
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