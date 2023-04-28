Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с российским народом

Ранее Трейси заявила, что разногласия Вашингтона и Москвы — это «не разногласия с народом России», напоминает РЕН ТВ.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги ... Штатов, из оружия ... Штатов, руками режима, приведенного к власти ... Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее дипломат сравнила США, отказавших в выдаче виз российским журналистам, со старухой Шапокляк из мультфильма о Чебурашке. По словам Захаровой, американская сторона «мелко подгаживает, чтобы все знали, что они это делать умеют», отмечает телеканал «360».

