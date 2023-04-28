Посол Трейси: Отношения США и России достигли одной из низших точек
28 апреля 202300:01
Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в одной из низших точек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на посла США в РФ Линн Трейси.
По ее словам, США имеют свои взгляды на те обстоятельства, которые ухудшили отношения между двумя странами, поэтому нужно в этом разобраться. Посол назвала переломным моментом в отношениях события вокруг Украины и вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Также, по ее словам, Соединенные Штаты не рассматривают россиян в качестве врагов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Посол Трейси: Отношения США и России достигли одной из низших точек
- Генерал Ретунский: новая тактика военных РФ доставляет ВСУ большие проблемы
- «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
- Посол США Трейси назвала термин «англосаксы» средневековым
- США предложили Казахстану помощь в соблюдении санкций против РФ
- Польша собралась ограничить поставки фруктов с Украины
- Захарова обвинила посла США Трейси в распространении фейков
- Блогеру Блиновской предъявили обвинение в уходе от налогов
- Пентагон анонсировал переговоры по ускоренным поставкам оружия Киеву
- В США скончался популярный телеведущий Джерри Спрингер
27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru