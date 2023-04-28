Посол Трейси: Отношения США и России достигли одной из низших точек

По ее словам, США имеют свои взгляды на те обстоятельства, которые ухудшили отношения между двумя странами, поэтому нужно в этом разобраться. Посол назвала переломным моментом в отношениях события вокруг Украины и вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

Также, по ее словам, Соединенные Штаты не рассматривают россиян в качестве врагов, сообщает «Радиоточка НСН».

