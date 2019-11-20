Нaкaнуне глaвa пaрлaментa Эстонии Хенн Пыллуаас зaявил, что Россия должнa вернуть Эстонии «aннексировaнные территории» для рaтификaции российско-эстонского погрaничного договорa. Эстония обосновывает это требование Тaртуским мирным договором 1920 г. В нaстоящее время российскaя сторонa рaссмaтривaет этот договор кaк не имеющий юридической силы исторический документ.

Захарова отметила, что в ведомстве не раз отмечали, что этот вопрос больше обсуждаться не будет. Представитель ведомства также выразила сожаление, что правительство Эстонии, несмотря на это, продолжает делать провокационные заявления, которые не оказывают положительное влияние на отношения между странами.

Ранее НСН сообщала, что в Кремле отреагировали на заявление эстонского политика.

