В Эстонии снова озаботились российской «аннексией» территории

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил об актуальности Тартусского договора между его страной и Советской Россией, заключенного в 1920 году, в том числе в вопросе границ между государствами. Политик написал об этом в новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте парламента, отмечают Известия.

Пыллуаас сказал, что после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником бывшей советской республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор вступил в силу и всё ещё находится в реестре действующих международных договоров ООН», — цитирует РИА Новости заявление Пыллуааса.