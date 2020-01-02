В Эстонии снова озаботились российской «аннексией» территории
Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил об актуальности Тартусского договора между его страной и Советской Россией, заключенного в 1920 году, в том числе в вопросе границ между государствами. Политик написал об этом в новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте парламента, отмечают Известия.
Пыллуаас сказал, что после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником бывшей советской республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».
«Тартуский мирный договор вступил в силу и всё ещё находится в реестре действующих международных договоров ООН», — цитирует РИА Новости заявление Пыллуааса.
В ноябре 2019 года именно Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» около 5 процентов эстонских территорий и должна «вернуть» их, чтобы восстановить границы в рамках Тартуского мирного договора, дополняет RT.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление эстонского представителя. Российский МИД, в свою очередь, подчеркнул, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Ранее завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН пояснил, как выпады Эстонии в отношении России влияют на отношения между странами.
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