«Джеймс, вы не поняли!»: Захарова пригрозила главе британского МИД новыми санкциями

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли, за что Россия ввела против него санкции.

Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании

Клеверли предположил, что введение санкций со стороны Москвы стало ответом за поддержку свободы Украины. Он заявил, что в таком случае рад находиться под санкциями.

Захарова ответила Клеверли, что Москва отреагировала на антироссийский курс и персональные санкции. «Диар Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит», - написала Захарова.

Ранее Россия расширила персональные санкции против официальных лиц Великобритании. МИД внес в «стоп-лист» 36 человек, среди них — члены кабинета министров, представители силовых ведомств и журналистского корпуса Британии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СанкцииРоссияВеликобританияМИДМария Захарова
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