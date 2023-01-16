«Джеймс, вы не поняли!»: Захарова пригрозила главе британского МИД новыми санкциями

Клеверли предположил, что введение санкций со стороны Москвы стало ответом за поддержку свободы Украины. Он заявил, что в таком случае рад находиться под санкциями.

Захарова ответила Клеверли, что Москва отреагировала на антироссийский курс и персональные санкции. «Диар Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит», - написала Захарова.

Ранее Россия расширила персональные санкции против официальных лиц Великобритании. МИД внес в «стоп-лист» 36 человек, среди них — члены кабинета министров, представители силовых ведомств и журналистского корпуса Британии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

