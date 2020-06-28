Захарова ответила на обвинения России в сносе памятника Коневу в Праге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, который обвинил Москву в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу столице Чехии. Захарова назвала обвинения России грязной возней, отмечает ТАСС.
«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — считает Захарова.
Ранее, Ондржей Коларж заявил, чтов сносе памятника КОневу виновала Россия. По версии старосты округа Прага-6, Россия ответила отказом на предложение передать ей памятник маршалу Коневу, когда Коларж решил его демонтировать, аргументировав, что обязанность местных властей «охранять памятники». В результате на постаменте разместили таблички защищающие от вандалов, заявил староста округа, рассказывают «Известия». По данным МИД России, в табличках содержалась спекулятивная информация об участии Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году.
Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу произошел в Праге 3 апреля, несмотря на протесты общественных активистов. Кремль предложил властям Чехии передать памятник России. Москва получила отказ с объяснением, что руководство страны не может этого сделать. Причина в том, что монумент находится в ведении муниципальных властей.
Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в эфире НСН поддержал позицию российского МИДа, заявив, что важен не сам памятник, а память о человеке.
«Нам нужна не материальная ценность – памятник, а сама память о человеке, герое, который освобождал Европу. Соответственно, память должна быть там, где освобождал, а не просто стоять у кого-то в огороде. Поэтому я полностью согласен с Министерством иностранных дел», - сказал Евгений Фёдоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru