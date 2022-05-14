Захарова ответила Бербок о надвигающемся голоде

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, цены на продовольствие выросли из-за антироссийских санкций, которые страны Европы вводят под давлением США. Таким образом российский дипломат ответила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок после заявления о надвигающемся глобальном кризисе и голоде.

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«Непонимание этого - признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», - написала Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Захарова подчеркнула, что государственность Украины развалилась благодаря «делу рук коллективного Запада». Официальный представитель МИД РФ считает, что к этому причастны предшественники Бербок, они «моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме».

Ранее в субботу глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила после встречи глав дипведомств G7, что миру может грозить голод в связи с обострением ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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