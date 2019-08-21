Захарова оценила возможность возвращения России в G8
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала тему возможного присоединения России к G7. По словам спикера МИД, Москва ожидает конкретных предложений по возвращению к формату «Большой восьмёрки».
«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — заявила Захарова радиостанции «Говорит Москва». Она призвала перевести эту тему из публично-развлекательного обсуждения в деловую плоскость, раз «семёрка» позиционирует себя как серьёзный формат, передает RT.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что положительно относится к идее возвращения России в G8. Об этом же ранее завил лидер Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора, по данным СМИ, Трамп и Макрон условились пригласить Путина на следующий саммит. Как отмечает Ura.ru, предположительно, президент США должен озвучить эту идею на встрече «Большой семёрки», которая пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.
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