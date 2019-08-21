Захарова оценила возможность возвращения России в G8

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что положительно относится к идее возвращения России в G8. Об этом же ранее завил лидер Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора, по данным СМИ, Трамп и Макрон условились пригласить Путина на следующий саммит. Как отмечает Ura.ru, предположительно, президент США должен озвучить эту идею на встрече «Большой семёрки», которая пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.

