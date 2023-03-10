Захарова оценила требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указала, что в Государственном департаменте США «живо реагируют на факты религиозных притеснений».
Комментируя требование к монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь, она поинтересовалась, знает ли об этом американское внешнеполитическое ведомство.
По её мнению, этот факт не позволит властям США «не увидеть» гонения на УПЦ.
«Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на УПЦ у Штатов не получится», — написала Захарова.
Ранее монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической УПЦ обязали покинуть монастырь до 29 марта 2023 года в связи с расторжением договора аренды, сообщает НСН.
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