Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть монастырь
Монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть монастырь, сообщает ТАСС.
В предупреждении исполняющего обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника говорится, что договор аренды с ними будет расторгнут.
Отмечается, что монахи должны до 29 марта 2023 года покинуть «здания и сооружения, являющиеся госсобственностью и находящихся на балансе заповедника» в целях «проведения процедуры приёма-передачи госимущества».
В документе также говорится о нарушении монастырем условий договора, которое было выявлено межведомственной рабочей группой, созданной по указу президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим представителям организации, указав на притеснения со стороны украинских властей, сообщает RT.
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