Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть монастырь

В предупреждении исполняющего обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника говорится, что договор аренды с ними будет расторгнут.

Отмечается, что монахи должны до 29 марта 2023 года покинуть «здания и сооружения, являющиеся госсобственностью и находящихся на балансе заповедника» в целях «проведения процедуры приёма-передачи госимущества».

В документе также говорится о нарушении монастырем условий договора, которое было выявлено межведомственной рабочей группой, созданной по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим представителям организации, указав на притеснения со стороны украинских властей, сообщает RT.

