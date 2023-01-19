Кабинет министров Украины внес в Раду закон о запрете Украинской православной церкви
Украинское правительство внесло в Верховную раду закон, который направлен на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Так, инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль. Проект закона № 8371 о «деятельности некоторых религиозных организаций» позволит запретить деятельность УПЦ, если власти Украины придут к выводу, что она связана с Россией.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевские власти в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя «как идиоты». Он отметил, что власти Украины должны не усиливать раскол, а «перетягивать» на свою сторону прихожан УПЦ и жестко репрессировать тех, кто выступает против политики украинских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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