Захарова оценила разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разговоре президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина говорит о готовности Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По её словам, Киев продолжает демонстрировать «неприятие любых здравых инициатив», которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование кризиса.
Она также указала, что «украинские власти» показывали свою способность заматывать мирные инициативы, в том числе, посредством Минских соглашений, которые на деле оказались лишь способом «для затягивания времени и накопления наступательного потенциала».
«Любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - заключила она.
Ранее Зеленский в своих соцсетях заявил, что у него был долгий и содержательный разговор с Си Цзиньпином. По информации Центрального телевидения Китая, беседа была инициирована украинской стороной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru