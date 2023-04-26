Захарова оценила разговор Зеленского и Си Цзиньпина

По её словам, Киев продолжает демонстрировать «неприятие любых здравых инициатив», которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование кризиса.

Она также указала, что «украинские власти» показывали свою способность заматывать мирные инициативы, в том числе, посредством Минских соглашений, которые на деле оказались лишь способом «для затягивания времени и накопления наступательного потенциала».

«Любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - заключила она.

Ранее Зеленский в своих соцсетях заявил, что у него был долгий и содержательный разговор с Си Цзиньпином. По информации Центрального телевидения Китая, беседа была инициирована украинской стороной, сообщает RT.

