Захарова оценила план Трампа по урегулированию украинского вопроса
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призвала понаблюдать, как Дональд Трамп будет воплощать в жизнь свой заявленный мирный план по Украине в случае своей победы на президентских выборах в США. Так она прокомментировала инициативы 45 главы Белого дома и кандидата в 47.
Захарова на полях Восточного экономического форума объяснила NEWS.ru, что можно считать ключевым показателем адекватности политических деятелей. В первую очередь она назвала в этом плане заявления о мире. При этом она напомнила, что, если вести речь о США, то там сейчас идет предвыборная гонка, поэтому заявления без конкретных шагов пока мало значат.
Ранее Захарова подчеркивала, что Москва никаких образом не собирается вмешиваться в предвыборный процесс в США. Россия, по её словам, будет безусловно строить отношения с теми силами, которые стремятся к их развитию на взаимовыгодной основе.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Трамп на подкасте Лекса Фридмана заявил, что имеет «очень точный план, как остановить Украину и Россию». Однако он отказался раскрыть детали, чтобы не был потерян эффект неожиданности для достижения успеха.
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