Захарова оценила план Трампа по урегулированию украинского вопроса

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призвала понаблюдать, как Дональд Трамп будет воплощать в жизнь свой заявленный мирный план по Украине в случае своей победы на президентских выборах в США. Так она прокомментировала инициативы 45 главы Белого дома и кандидата в 47.

Захарова на полях Восточного экономического форума объяснила NEWS.ru, что можно считать ключевым показателем адекватности политических деятелей. В первую очередь она назвала в этом плане заявления о мире. При этом она напомнила, что, если вести речь о США, то там сейчас идет предвыборная гонка, поэтому заявления без конкретных шагов пока мало значат.