«Политический мем!»: Харрис назвали слабым оратором с накрученными рейтингами
Все заявления кандидата в президенты США Камалы Харрис воспринимаются публикой с юмором, поэтому ее команда опасается дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом и оттягивает их, заявил НСН Константин Блохин.
Камала Харрис – слабый противник для Дональда Трампа, ее рейтинги накручены, а предстоящие дебаты продемонстрируют ее несостоятельность. Об этом НСН заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис - кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов: микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет. Говоря об ораторских навыках Харрис, Блохин отметил, что она не сильна в этом, и Трамп имеет явное преимущество.
«Судя по тому, что ее заявления стали поводом для смеха, да и сама она, как говорится, не прочь от души посмеяться, как сказал сегодня наш президент, то, я думаю, что вряд ли ее можно считать хорошим оратором. Все эти заявления стали политическими мемами. И по этой причине она и ее команда всячески избегают этих дебатов, либо пытаются отсрочить этот момент, чтобы максимально к ним подготовиться. Потому что Трамп является сильным спикером, он победил куда более грозного противника - Хиллари Клинтон, которая была куда опаснее, чем Харрис и Байден вместе взятые. Хотя все соцопросы, все эксперты ставили на Хиллари Клинтон. Поэтому, конечно, сейчас рейтинг Камалы Харрис искусственно накручивается. Она там чуть ли не лидирует на 2-3%, и вот эти дебаты, скорее всего, эту накрутку стабилизируют и выровняют ситуацию», - отметил он.
Блохин вспомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что Харрис заразительно смеется, а значит у нее все хорошо, поэтому Россия поддержит ее на выборах. Так президент пошутил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Блохин заметил, что заявления Путина о Харрис являются иронией и политическим троллингом.
«Это тонкий политический троллинг. Предположим, Путин скажет, что РФ ставит на Трампа. Следовательно, если Трамп выигрывает, то он автоматически становится кремлевским агентом. Во-вторых, очевидно, что если Харрис выигрывает, или если бы у нее был Байден, то они нанесли бы Америке куда больший ущерб, чем все геополитические конкуренты вместе взятые. Даже исходя из того, что в войнах они потратили в Афганистане и в Ираке 7 трлн долларов, хотя эти деньги можно было пустить на внутреннее развитие США. Харрис все равно не будет управлять страной, это будет делать ее окружение – свита делает короля», - подытожил собеседник НСН.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь заявил, что кандидату в президенты США Камале Харрис придется объясниться после слов президента РФ о ее смехе на ВЭФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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