«Политический мем!»: Харрис назвали слабым оратором с накрученными рейтингами

«Судя по тому, что ее заявления стали поводом для смеха, да и сама она, как говорится, не прочь от души посмеяться, как сказал сегодня наш президент, то, я думаю, что вряд ли ее можно считать хорошим оратором. Все эти заявления стали политическими мемами. И по этой причине она и ее команда всячески избегают этих дебатов, либо пытаются отсрочить этот момент, чтобы максимально к ним подготовиться. Потому что Трамп является сильным спикером, он победил куда более грозного противника - Хиллари Клинтон, которая была куда опаснее, чем Харрис и Байден вместе взятые. Хотя все соцопросы, все эксперты ставили на Хиллари Клинтон. Поэтому, конечно, сейчас рейтинг Камалы Харрис искусственно накручивается. Она там чуть ли не лидирует на 2-3%, и вот эти дебаты, скорее всего, эту накрутку стабилизируют и выровняют ситуацию», - отметил он.

Блохин вспомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что Харрис заразительно смеется, а значит у нее все хорошо, поэтому Россия поддержит ее на выборах. Так президент пошутил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Блохин заметил, что заявления Путина о Харрис являются иронией и политическим троллингом.