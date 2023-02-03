Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Европа замедлила темп введения антироссийских санкций, а сама Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям.

Комментируя заявления украинского лидера, Захарова отметила, что без санкций против РФ, которые вводились с 2014 года, Россия угорела бы «в удушье комфорта и нефтяных денег». Кроме того, представитель МИД отметила, что западноевропейские страны утратили навык к выживанию и «идут ко дну, с привязанной к ногами Украиной».

«В середине 20-го века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее журналист Ана Суонсон заявила, что Россия выстояла перед лицом санкций, а внешняя торговля страны вернулась к прежнему уровню, напоминает «Свободная пресса».

