Захарова отреагировала на заявления Зеленского об адаптации России к санкциям
Западная Европа впадает в рецессию и «идет ко дну» вместе с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Европа замедлила темп введения антироссийских санкций, а сама Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям.
Комментируя заявления украинского лидера, Захарова отметила, что без санкций против РФ, которые вводились с 2014 года, Россия угорела бы «в удушье комфорта и нефтяных денег». Кроме того, представитель МИД отметила, что западноевропейские страны утратили навык к выживанию и «идут ко дну, с привязанной к ногами Украиной».
«В середине 20-го века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее журналист Ана Суонсон заявила, что Россия выстояла перед лицом санкций, а внешняя торговля страны вернулась к прежнему уровню, напоминает «Свободная пресса».
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