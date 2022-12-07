Захарова отреагировала на заявление премьера Эстонии о невозможности принять украинских беженцев

Ранее Каллас заявила, что Эстония «больше не в состоянии» принять в полном объеме новую волну украинских беженцев, напоминает Газета.ру. По словам премьера, при этом Таллин направляет Киеву помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и создания возможности для жизни.

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: "Спектакль окончен" или "Драмы больше нет"», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

