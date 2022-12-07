Захарова отреагировала на заявление премьера Эстонии о невозможности принять украинских беженцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о невозможности принимать беженцев с Украины.
Ранее Каллас заявила, что Эстония «больше не в состоянии» принять в полном объеме новую волну украинских беженцев, напоминает Газета.ру. По словам премьера, при этом Таллин направляет Киеву помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и создания возможности для жизни.
«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: "Спектакль окончен" или "Драмы больше нет"», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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