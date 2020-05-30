Захарова отреагировала на разрыв США отношений с ВОЗ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой области, несмотря на необходимость объединения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно, что власти США приняли решение разорвать отношения с ВОЗ и направить предусмотренные бюджетные средства для финансирования организации на другие цели.
Также представитель МИД задалась вопросом, что могут США предложить взамен, отметив «печальную картину» в стране в период пандемии. По словам Захаровой, Вашингтону сложно претендовать на лидерство в сфере здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru