Захарова отреагировала на разрыв США отношений с ВОЗ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой области, несмотря на необходимость объединения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что власти США приняли решение разорвать отношения с ВОЗ и направить предусмотренные бюджетные средства для финансирования организации на другие цели.

Также представитель МИД задалась вопросом, что могут США предложить взамен, отметив «печальную картину» в стране в период пандемии. По словам Захаровой, Вашингтону сложно претендовать на лидерство в сфере здравоохранения.







