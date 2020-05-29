США разрывают все отношения с ВОЗ
Соединенные штаты Америки намерены полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Причиной такого решения американский лидер назвал отказ ВОЗ от реформ, которые были предложены США.
По словам Трампа, предусмотренные ВОЗ дотации из бюджета в размере 450 млн долларов в год будут перенаправлены на другие цели.
Ранее в мае сообщалось, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором президент потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая».
Напомним, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru