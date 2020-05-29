США разрывают все отношения с ВОЗ

По словам Трампа, предусмотренные ВОЗ дотации из бюджета в размере 450 млн долларов в год будут перенаправлены на другие цели.

Ранее в мае сообщалось, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором президент потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая».

Напомним, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19.

