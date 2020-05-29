В МИД РФ призвали США к тщательному расследованию убийства Джорджа Флойда
МИД России призвал США к тщательному расследованию убийства Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского ведомства.
В США уже третий день идут массовые акции протеста, начавшиеся на следующий день после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией.
В российском МИД инцидент назвали очередным проявлением беззакония и неоправданного насилия со стороны полицейских в США. В МИД призвали принять действенные и реальные меры по исправлению ситуации, назвав дискриминацию по расовому признаку одной из системных проблем страны.
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