В МИД РФ призвали США к тщательному расследованию убийства Джорджа Флойда

МИД России призвал США к тщательному расследованию убийства Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского ведомства.

В США уже третий день идут массовые акции протеста, начавшиеся на следующий день после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией.

В российском МИД инцидент назвали очередным проявлением беззакония и неоправданного насилия со стороны полицейских в США. В МИД призвали принять действенные и реальные меры по исправлению ситуации, назвав дискриминацию по расовому признаку одной из системных проблем страны.



