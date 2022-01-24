Захарова отреагировала на публикацию Figaro «неулыбающемся Лаврове»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видеоподборку с улыбающимся министром Лавровым в ответ на статью французского журнала Figaro о «бескомпромиссном дипломате» «без намека не улыбку».

В публикации издания отмечается, что выражение лица Лаврова напоминает образы времен холодной войны. Захарова назвала статью смешным фейком и опубликовала видеоподборку с Лавровым, где он улыбается на официальным мероприятиях.









