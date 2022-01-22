Лавров пошутил над прессой на встрече с президентом Швейцарии
Глава МИД России Сергей Лавров в шутку укорил журналистов, которые не успели снять момент, когда российский политик пожимал руку президенту Швейцарии Иньяцио Кассису на встрече в Женеве 21 января.
«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — цитируют Лаврова «Известия».
Кассису понравилась шутка Лаврова, и представители двух стран снова пожали друг другу руки перед объективами прессы.
На встрече с Лавровым президент Швейцарии Касис подчеркнул, что европейскую безопасность «необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога». По мнению главы Швейцарии, его страна работает в данном направлении, в том числе - в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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