Лавров пошутил над прессой на встрече с президентом Швейцарии

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — цитируют Лаврова «Известия».

Кассису понравилась шутка Лаврова, и представители двух стран снова пожали друг другу руки перед объективами прессы.

На встрече с Лавровым президент Швейцарии Касис подчеркнул, что европейскую безопасность «необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога». По мнению главы Швейцарии, его страна работает в данном направлении, в том числе - в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

