Захарова отреагировала на призыв Конгресса США разрешить удары по РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на призыв республиканца Майкла Маккола на слушаниях в Конгрессе США о том, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины бить американским оружием вглубь РФ.

Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России

Дипломат предложила Макколу выбрать в качестве целей американские объекты, в том числе — посольство США в Москве.

Ранее Маккол призвал главу Госдепа Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по российской территории американским оружием. Он показал дипломату карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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