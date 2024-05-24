Захарова отреагировала на призыв Конгресса США разрешить удары по РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на призыв республиканца Майкла Маккола на слушаниях в Конгрессе США о том, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины бить американским оружием вглубь РФ.
Дипломат предложила Макколу выбрать в качестве целей американские объекты, в том числе — посольство США в Москве.
Ранее Маккол призвал главу Госдепа Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по российской территории американским оружием. Он показал дипломату карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru