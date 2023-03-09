Зеленскому отказали в выступлении на церемонии «Оскар»

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на церемонии премии «Оскар», сообщает издание Variety.

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Американская академия киноискусств не намерена предоставлять Зеленскому возможность для выступления. Украинскому лидеру отказали во второй раз.

Зеленский собирался выступить на церемонии «Оскар» с видеообращением.

По данным Variety, главе государства отказали из-за того, что поддержка американцами Украины снизилась. Граждане США охладели к выделению помощи Киеву, отметили журналисты.

Зеленский является марионеткой американской разведки, заявил ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, это подтверждают новые данные о взрывах на газопроводах «Северный поток», передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ОскарСШАВладимир Зеленский
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