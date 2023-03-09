Зеленскому отказали в выступлении на церемонии «Оскар»
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на церемонии премии «Оскар», сообщает издание Variety.
Американская академия киноискусств не намерена предоставлять Зеленскому возможность для выступления. Украинскому лидеру отказали во второй раз.
Зеленский собирался выступить на церемонии «Оскар» с видеообращением.
По данным Variety, главе государства отказали из-за того, что поддержка американцами Украины снизилась. Граждане США охладели к выделению помощи Киеву, отметили журналисты.
Зеленский является марионеткой американской разведки, заявил ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, это подтверждают новые данные о взрывах на газопроводах «Северный поток», передает НСН.
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