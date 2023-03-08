На Украине заявили, что Киев не имеет отношения к диверсиям на «Северных потоках»

«Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали», — указал министр.

В то же время Резников отметил, что предположения об украинском следе в диверсиях — «комплимент» спецслужбам страны.

Ранее газета New York Times сообщила, что к ЧП на газопроводах якобы причастна проукраинская группировка. В свою очередь, немецкая Zeit указала, что диверсанты использовали судно, арендованное принадлежащей украинцам компанией. В Кремле назвали публикации скоординированным вбросом для отвлечения внимания, напоминает RT.

