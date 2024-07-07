СК займется расследованием расстрела наемниками ВСУ российского пленного

Следственный комитет России будет расследовать сообщения об убийстве раненого российского военнопленного, говорится в Telegram-канале СКР.

Водолацкий заявил о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ во время боев за Берестовое

Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваУкраинаВСУСледственный Комитет

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