Захарова: Отправка на Украину западных войск приведет к стокновению ядерных стран
Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя призыв французского министра заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине, она указала, что Москва уже предупреждала о последствиях таких действий.
«Практическая реализации этой затеи... приведёт к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», - заключила Захарова.
Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru