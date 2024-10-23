Захарова: Отправка на Украину западных войск приведет к стокновению ядерных стран

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: Вступление Киева в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

Комментируя призыв французского министра заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине, она указала, что Москва уже предупреждала о последствиях таких действий.

«Практическая реализации этой затеи... приведёт к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», - заключила Захарова.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраинаМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры