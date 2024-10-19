МИД: Вступление Киева в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

Вступление Украины в НАТО в текущих условиях «поставит крест» на возможностях урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическим путем. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Как отметил дипломат, российская сторона постоянно предупреждает об опасности вступления Киева в Североатлантический альянс. Членство Украины в НАТО сделает неизбежным вовлечение блока в боевые действия против России и спровоцирует неконтролируемую эскалацию, ответственность за которую будут нести кураторы Киева на Западе.

«Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться... приглашение Украины в НАТО», — подчеркнул Полищук.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что вступление Киева в альянс «будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией».

