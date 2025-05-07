Захарова: Отношения России и Германии почти уничтожены
7 мая 202508:16
Отношения России и Германии разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
Она отметила, что кабинет Олафа Шольца сделал все для того, чтобы уничтожить все связи двух стран. Дипломат добавила, что формирование нового правительства в ФРГ только доказывает, что никаких улучшений в ближайшее время ждать не стоить.
«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — сказала Захарова.
Ранее в Германии захотели провести День Победы без российского посла, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru