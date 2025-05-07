Захарова: Отношения России и Германии почти уничтожены

Отношения России и Германии разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

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Она отметила, что кабинет Олафа Шольца сделал все для того, чтобы уничтожить все связи двух стран. Дипломат добавила, что формирование нового правительства в ФРГ только доказывает, что никаких улучшений в ближайшее время ждать не стоить.

«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — сказала Захарова.

Ранее в Германии захотели провести День Победы без российского посла, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ГерманияМИД РФМария Захарова

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