Захарова: Отказ от аккредитации журналистов РФ в Белоруссии вызывает вопросы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ белорусской стороны в выдаче аккредитации на президентские выборы российским журналистам вызывает вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

За журналистов, задержанных в Минске, вступились коллеги в Москве

Представитель МИД также признала, что журналисты РФ, которые подвергаются в Белоруссии нападениям, неправы, поскольку не имеют аккредитации. Но при этом Захарова подчеркнула, что журналисты из РФ заблаговременно подавали заявки на аккредитацию, соблюдая все требования, но аккредитацию так и не получили.

Рaнее глaвный редaктор Daily Storm Aленa Сивковa сообщилa, что журнaлистов издaния Aнтонa Стaрковa и Дмитрия Лaсенко избили в Минске при зaдержaнии. К настоящему времени они отпущены из полиции.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:БелоруссияМИД РФМария Захарова
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