Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли. Накануне он заговорил по-русски на заседании Совета безопасности ООН, демонстрируя, что Лондон якобы продвигает русофобию.

Экерсли сказал, что британцы не русофобы и отметил, что «две страны «вместе сражались в двух мировых войнах».

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Захарова заявила, что «это невозможно слушать» и напомнила представителю Британии о политике страны, в частности она отметила заявления о стратегическом поражении для России, вспомнила санкции, инициатором которых выступил Лондон.

Ранее Мария Захарова заявила, что обещания западных стран по изъятию из антироссийских санкций продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки — «намеренное лукавство и откровенное вранье». Дипломат указала, что зерновая инициатива напрямую связана с меморандумом России и ООН по продвижению удобрений и продовольствия на мировые рынки.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ООНВеликобританияМария Захарова
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