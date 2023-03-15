Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Захарова заявила, что «это невозможно слушать» и напомнила представителю Британии о политике страны, в частности она отметила заявления о стратегическом поражении для России, вспомнила санкции, инициатором которых выступил Лондон.

Ранее Мария Захарова заявила, что обещания западных стран по изъятию из антироссийских санкций продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки — «намеренное лукавство и откровенное вранье». Дипломат указала, что зерновая инициатива напрямую связана с меморандумом России и ООН по продвижению удобрений и продовольствия на мировые рынки.

