Захарова осудила Шольца за насмешку над гибелью людей в Донбассе

Насмешку над гибелью людей в Донбассе дипломат назвала главной ошибкой канцлера ФРГ.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год», - подчеркнула Захарова.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года Шольц прокомментировал позицию России по Донбассу. Он назвал слова о геноциде в регионе «смешными».

Глава правительства ФРГ ранее выступил против мира на Украине на российских условиях. Он призвал не допустить заморозку конфликта, передает «Радиоточка НСН».

