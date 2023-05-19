Захарова осудила Шольца за насмешку над гибелью людей в Донбассе
Канцлер Германии Олаф Шольц войдет в историю как человек, который посмеялся над горем людей. Об этом в интервью проекту Anti-Spiegel заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Насмешку над гибелью людей в Донбассе дипломат назвала главной ошибкой канцлера ФРГ.
«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год», - подчеркнула Захарова.
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года Шольц прокомментировал позицию России по Донбассу. Он назвал слова о геноциде в регионе «смешными».
Глава правительства ФРГ ранее выступил против мира на Украине на российских условиях. Он призвал не допустить заморозку конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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