Захарова назвала переходом черты слова Шольца «Слава Украине»

Публичным выкриком нацистского приветствия «Слава Украине» в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц перешел границу, обозначенную всеми главами послевоенных ГДР и ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, Россия неоднократно подчеркивала нацистский характер лозунга «Слава Украине» на международных брифингах и в соцсетях.

Захарова предположила, что выкрик Шольца — попытка, прогнувшись перед США, вывернуться из коррупционных скандалов.

Ранее Захарова заявила, что у Украины нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФФРГШольцМария Захарова

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