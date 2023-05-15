Захарова назвала переходом черты слова Шольца «Слава Украине»
Публичным выкриком нацистского приветствия «Слава Украине» в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц перешел границу, обозначенную всеми главами послевоенных ГДР и ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия неоднократно подчеркивала нацистский характер лозунга «Слава Украине» на международных брифингах и в соцсетях.
Захарова предположила, что выкрик Шольца — попытка, прогнувшись перед США, вывернуться из коррупционных скандалов.
Ранее Захарова заявила, что у Украины нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru