В Польше призвали установить минные поля на границе с Россией

Польше необходимо заминировать границу с Россией, сообщил порталу Delfi бывший заместитель министра национальной обороны, генерал Вальдемар Скшипчак.

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Он сослался на опыт боевых действий на Украине. «Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять», — заявил он. Экс-замминистра призвал размещать эшелонированные минные поля в мирное время.

При этом Скшипчак указал, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».

Ранее в Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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