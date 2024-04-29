В Польше призвали установить минные поля на границе с Россией
Польше необходимо заминировать границу с Россией, сообщил порталу Delfi бывший заместитель министра национальной обороны, генерал Вальдемар Скшипчак.
Он сослался на опыт боевых действий на Украине. «Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять», — заявил он. Экс-замминистра призвал размещать эшелонированные минные поля в мирное время.
При этом Скшипчак указал, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».
Ранее в Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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