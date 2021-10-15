Захарова опровергла причастность РФ к миграционному кризису в Европе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Россия имеет отношение к возникшему миграционному кризису в Евросоюзе. Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия причастна к созданию кризисного положения у границ ЕС из-за мигрантов.
Захарова назвала это очередным русофобским выпадом, который не имеет ничего общего с действительностью. По мнению представительницы МИД, эти обвинения являются лишь предлогом для «сдерживания нашей страны».
Между тем, Захарова выразила обеспокоенность ситуацией с мигрантами, отметив, что на границах Литвы и Польши наблюдаются «грубые нарушения основополагающих правозащитных международных документов». Она также призвала ЕС «трезво оценивать происходящее» и вести ответственную миграционную политику.
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