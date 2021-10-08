В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС

Соответствующее мнение высказал шведский министр обороны Петер Хультквист в эфире телеканала TV4. По его словам, РФ таким образом хочет дестабилизировать страны Евросоюза.

Хультквист также призвал продолжать санкции в отношении России в целях противодействия.

Как отмечается ТАСС, с января текущего года на границы Литвы с Белоруссией были задержаны свыше 4 тысяч незаконных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.



