В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС

В Минобороны Швеции заявили, что Россия причастна к созданию кризисного положения у границ ЕС из-за мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Мигрант погиб на литовско-белорусской границе

Соответствующее мнение высказал шведский министр обороны Петер Хультквист в эфире телеканала TV4. По его словам, РФ таким образом хочет дестабилизировать страны Евросоюза.

Хультквист также призвал продолжать санкции в отношении России в целях противодействия.

Как отмечается ТАСС, с января текущего года на границы Литвы с Белоруссией были задержаны свыше 4 тысяч незаконных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияМигранты
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